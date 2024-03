Oltre 8mila prestazioni erogate e 565 approfondimenti consigliati: questi i numeri delle "Case mobili della salute"

Hanno percorso 500 chilometri per fermarsi in 23 comuni della provincia consentendo ai cittadini di effettuare visite gratuite orientate in particolare alla prevenzione dei tumori. Si chiude positivamente la prima edizione del progetto Asl finanziato dalla Regione che ripartirà nell'autunno 2024 e l'inverno 2025