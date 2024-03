In occasione della Giornata mondiale del sonno un open day anche nell'ospedale di Pescara

Anche l'ospedale di Pescara partecipa alle iniziative per la Giornata mondiale del sonno in programma il 15 marzo per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'importanza di un buon sonno e delle patologie collegate alle problematiche del riposo notturno.

Il 18 marzo prossimo l’equipe dell’ambulatorio del sonno afferente al servizio di fisiopatologia respiratoria dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Pneumologia, diretta da Antonella Spacone organizza, per il 18 marzo dalle 10.00

alle 13.00 un open day Informativo sulla patologia e sull’iter diagnostico - terapeutico. Inoltre sarà operativo e fruibile dagli utenti il Volontario digitale Apno Point, messo a disposizione dell’Associazione apnoici Italiani Aps.

L’incontro si terrà nei locali dell’ambulatorio di fisiopatologia respiratoria dell’Uoc di Pneumologia in via Renato Paolini Palazzina “C” 2° piano 4° livello (palazzo rosso).Per info pneumologia@asl.pe.it