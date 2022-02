Vaccino anti-covid: quarta dose per 20mila abruzzesi

Sono 20 mila i fragili abruzzesi cui è potenzialmente destinata la quarta dose di vaccino anti-covid la cui somministrazione, come annunciato dal commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, partirà da marzo. Il numero, regione per regione, è indicato nella circolare inviata dallo stesso ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

In tutto il Paese la platea di riferimento è di 899.999 persone. Compito degli enti, ora, è quello di verificare i numeri comunicati e provvedere ad eventuali aggiornamenti. Le persone che possono fare l'ulteriore dose come richiamo (booster) sono quelli con marcata compromissione della risposta immunitaria di età pari o superiore a 12 anni, che abbiano fatto le prime tre. La somministrazione è consentita ad una distanza minima di quattro mesi (120 giorni) dall'ultima dose.