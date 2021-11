Sotto l’albero sono sempre più richiesti i trattamenti per ringiovanire il volto e contrastare gli inestetismi del corpo

Ogni anno, prima dell’arrivo delle feste natalizie e in vista del nuovo anno, tutti desiderano essere più belli, correggere qualche piccolo difetto estetico prima di godersi i giorni festivi. Eliminare le rughe di espressione o rimpolpare le aree del viso depresse, regalarsi un viso fresco, rilassato e disteso e un corpo tonico e asciutto grazie a nuove tecnologie che offrono risultati naturali e armonici sono oggi le maggiori richieste che arrivano agli studi medici e alle cliniche che utilizzano gli “energy-based device” o dispositivi elettromedicali e sono rivolte ad un effetto soft e naturale per un inverno senza trucco, o quasi, alleggerendo e velocizzando il make up. Anche i nuovi trattamenti di medicina estetica per lo sculpting corporeo diventano non-invasivi e con tempi di recupero assenti, per scolpire aree mirate del corpo ed essere pronti ad indossare gli abiti delle feste. Inoltre alcuni trattamenti possono essere fatti solo d’inverno, ecco perché Natale è il momento migliore per regalarsi o ricevere un beauty gift.

Sono da fare in questo periodo dell’anno le sedute con il laser Co2, per ringiovanire il viso e per eliminare le rughe, le cicatrici e le smagliature. Trattamenti sicuri e non invasivi che oggi ci aiutano a prevenire e contrastare rughe, macchie e migliorare la nostra silhouette. “È importante regalarsi un qualcosa per migliorare il proprio aspetto, frenare l’invecchiamento e apparire più giovane. Questo è ancora più importante nel corso delle feste di Natale, momento dell’anno nel quale vogliamo farci un regalo a noi stessi o alle persone a cui vogliamo bene”, dichiara il professor Antonino Di Pietro, Dermatologo e Direttore dell’Istituto Dermoclinico “Vita Cutis” anche in collaborazione con il Palazzo della Salute a Milano del Gruppo San Donato.

“Io, come dermatologo con più di 30 anni d’esperienza, mi sento di consigliare dei trattamenti che possono migliorare le macchie del viso, in particolare le cheratosi, problematiche legate all’invecchiamento superficiale della pelle. In questi casi, un trattamento laser frazionato Co2 con SmartXide2 o DuoGlide può essere risolutivo in tempi brevi, perché dopo pochi giorni le macchie tendono a sparire senza lasciare traccia sulla pelle, come anche i laser vascolari per eliminare i piccoli capillari che cominciano ad apparire sul lato del naso e poi si estendono sul resto del viso. Questi cominciano già ad apparire intorno ai 30 anni per accentuarsi intorno ai 40/50 anni”, continua il professor Di Pietro.

“L’inverno rappresenta il periodo ideale per sottoporsi a questi trattamenti medico-estetici che in altri momenti dell’anno potrebbero non avere la stessa efficacia. Per eliminare rughe, discromie, eliminare le cellule morte superficiali in modo soft e migliorare l’epidermide al fine di dare un aspetto più compatto e luminoso, oggi la tecnologia ci propone un dispositivo per il microneedling a radio frequenza che consiste nella combinazione di un effetto “meccanico” prodotto da micro aghi e un effetto “termico” ad opera della radiofrequenza trasmessa attraversa i micro aghi. In questo modo si possono ottenere risultati in poco tempo eliminare le micro rughe, migliorare la compattezza della pelle, frenare il cedimento delle guance e migliorare l’ovale del volto, con sedute altamente tollerabili e con tempi di recupero brevissimi”, prosegue Di Pietro.

“Non dimentichiamo che molto richiesta è anche l’eliminazione delle macchie sul dorso delle mani oltre ai trattamenti di body contouring. Per il corpo sono ottimi i risultati che si possono ottenere con un dispositivo che, sfruttando la forza e l’efficacia delle microonde, permette l’eliminazione dell’adipe e della cellulite della zona addominale, gambe, glutei, zona trocanterica. Inoltre può essere migliorato anche il doppio mento”. Quindi il Natale 2021 potrà essere veramente luminoso affidandoci a qualche trattamento capace di riportare la nostra epidermide a splendere e il nostro corpo protagonista.