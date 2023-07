Emergenza raccolta sangue, l'Avis lancia il "Kinder Party"

L'emergenza sangue si ripresenta ogni volta che si avvicinano le festività di massa, specialmente quelle estive. Pertanto, con l'avvicinarsi del mese di agosto, l'Avis donatori sangue di Pescara propone una speciale apertura per domenica 30 luglio, denominata "Kinder Party". Dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile donare e, subito dopo, verrà offerta una colazione ristoratrice e aggregante a base di brioches Kinder.

L'obiettivo dell'associazione presieduta da Marco Cozza è quello di promuovere la donazione di plasma e di sangue anche in piena estate. Il suo, anche in prima persona, è un vero e proprio appello al fine di non far calare l'attenzione su questo tema, che ha "un enorme valore per tutta la collettività in caso di bisogno", si legge in una nota. L'Avis ricorda che l'emergenza sangue "non è una ripetizione di un concetto trito e ritrito. È qualcosa di più serio, anche se di conosciuto".

L'appuntamento con il "Kinder Party" è nella sede di piazza Salvo D'Acquisto 19/21 a Pescara, in zona stadio, all'interno di locali "nuovi e totalmente confortevoli anche in caso di grande caldo", precisa l'Avis. Dunque non ci sono davvero scuse.