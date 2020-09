Ponte Flaiano e municipio illuminati di rosa per la prevenzione del tumore al seno. A partire da domani sera, 30 settembre, e fino al 31 ottobre, questo colore sarà il segno distintivo dei due monumenti simbolo di Pescara per ricordare alla popolazione di controllare il proprio stato di salute e partecipare alle campagne di screening.

L'iniziativa è quella ormai nota del ‘Nastro Rosa 2020’, promossa dalla Lilt – Lega italiana lotta contro i tumori. Il presidente della Lilt di Pescara, Marco Lombardo, ha fatto sapere che l'associazione «attende di conoscere le nuove disposizioni del governo regionale in merito all’organizzazione dei propri ambulatori in funzione dell’emergenza Covid-19, previste per il prossimo 7 ottobre», dopo di che «ufficializzeremo le date utili per le donne per poter prenotare la propria visita senologica e le date delle visite».