Natale 2020, i trattamenti per rimettersi in forma che troveremo sotto l’albero

La medicina estetica sotto l’albero. Anche per il Natale 2020 i trattamenti non invasivi di rimodellamento corporeo vedono un’impennata di richieste: in particolare si cerca un pacchetto completo da regalare all’interno degli studi medici, sempre più attenti a questi trend e all’utilizzo della tecnologia per la remise en forme. Percorsi personalizzati per terminare al meglio un anno complicato, in cui uomini e donne hanno maturato il desiderio di prendersi sempre più cura di se stessi. Spiega il dottor Massimo Gualerzi, medico cardiologo, co-fondatore e direttore scientifico di The Longevity Suite:

“I pazienti richiedono sempre più spesso, e soprattutto nell’avvicinarsi delle vacanze natalizie, se sia possibile perdere peso, intervenire sulle adiposità localizzate senza trascurare il tono muscolare. Oggi finalmente possiamo suggerire percorsi studiati sul fisico di ogni paziente per migliorare bellezza esteriore ma anche il benessere grazie alle tecnologie di ultima generazione sempre più a supporto dei pazienti che richiedono trattamenti non invasivi ma efficaci”.

Stiamo attraversando un periodo difficile, imprevedibile e incerto: per questo è molto importante ascoltare il nostro corpo e poi coccolarlo anche con i giusti alleati di bellezza. Nuove tecnologie per trattamenti multifunzionali possono essere utilizzate in base alle proprie esigenze, per realizzare il proprio desiderio di bellezza: “Nell’attuale periodo che stiamo vivendo, con palestre chiuse e smart working, sempre più pazienti richiedono percorsi di trattamenti di medicina estetica non invasiva da sperimentare per rigenerarsi e regalare o regalarsi, così, un momento di benessere per Natale”, afferma il chirurgo plastico Carmine Andrea Nunziata. “Nel nostro studio è possibile sottoporsi a percorsi di trattamenti personalizzati, sicuri e non invasivi, in grado di contrastare inestetismi come cellulite, lassità e adiposità localizzata”.