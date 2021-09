Giornata mondiale del Linfoma, il gazebo e pulmino del Gal in piazza Salotto

L'appuntamento è per mercoledì 15 settembre per una giornata di sensibilizzazione sul linfoma

Giornata mondiale sul linfoma anche a Pescara mercoledì 15 settembre.

In piazza della Rinascita (piazza Salotto) verrà celebrata a livello mondiale la giornata della consapevolezza sul linfoma.

«Questi tumori», spiega il fondatore del Gruppo Abruzzese Linfomi, Francesco Angrilli, «colpiscono circa 15.000 persone ogni anno in Italia, di cui 400/500 soggetti in Abruzzo».



Il Gal, con il presidente Antonio Cetrano, il gruppo direttivo e tutti i simpatizzanti e soci saranno presenti, per l' intera giornata, a Pescara, in piazza Salotto, con un gazebo e con il pulmino trasporto pazienti. Angrilli, unitamente a tutti gli altri, sarà a disposizione dei cittadini che vorranno informazioni sui linfomi e sulle attività dell'associazione.