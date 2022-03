Covid, Albani: "Continuate a mettere la mascherina o rischiamo una nuova ondata"

“Anche se non la legge non lo prevede continuate a mettere le mascherine nei posti affollati e chiusi”. A lanciare l'appello è Alberto Albani, referente per le maxi-emergenze della Regione Abruzzo, commentando a IlPescara l'uscita del Paese dallo stato di emergenza che scatterà il 31 marzo. “I casi oggi sono importanti è questo è dovuto all'allentamento delle misure di protezione individuale. Purtroppo questa fase è stata interpretata da tutti come una fase del libera tutti: non è così – aggiunge -. Bisogna stare attenti. Il pericolo di diffusione delle nuove varianti è grave, non dimentichiamoci quello che sta accadendo in Cina e a Hong Kong. Potremo prevedere – conclude – che in primavera inoltrata ci sarà una nuova ondata di pazienti affetti da covid”.

Prosegue intanto la campagna vaccinale sui profughi ucraini. "Lasciamo la libertà di farlo - spiega l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì -, ma abbiamo già superato le 300 somministazioni. Comincia ad esserci una risposta e di conseguenza si è avviato anche un processo di sensibilizzazione".