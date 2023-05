La dottoressa Maria Pia Blasetti cessa il rapporto di convenzione con la Asl

Da oggi, 23 maggio, la dottoressa Maria Pia Blasetti ha cessato l’attività convenzionata con la Asl di Pescara. Il medico era operativo nell’ambito territoriale di Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca e Turrivalignani.

La Asl di Pescara invita pertanto gli assistiti della dottoressa Blasetti a optare per un altro medico di medicina generale. La nuova scelta potrà essere effettuata tra i medici convenzionati, che risultano avere disponibilità nell’ambito territoriale di afferenza o tra quelli disponibili in un altro ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale, previa accettazione da parte del medico prescelto.

È possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo a questo link. In alternativa è possibile recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico, comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate QUI, dove vengono indicati tutti i nominativi, gli indirizzi, gli orari di studio e i recapiti telefonici dei medici e dei pediatri disponibili nell’azienda sanitaria, nonché l’elenco dei Cers con i rispettivi indirizzi e orari di apertura, e il modulo da utilizzare per effettuare la nuova scelta.