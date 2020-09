L'appello di Menzietti sul Covid: “Non trascuriamo l’udito, gli anziani rischiano l’isolamento”

L'appello di Mauro Menzietti sul Covid: “Non trascuriamo l’udito, gli anziani rischiano l’isolamento”. L’abruzzese, esperto del settore e rappresentante italiano del World Hearing Forum, l’Agenzia dell’Oms impegnata nella prevenzione dei disturbi uditivi al livello mondiale, lancia l’allarme e annuncia l'imminente ritorno di “Nonno Ascoltami!”, manifestazione che inizierà nelle prossime settimane, in misura ridotta e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

La nostra regione spicca nel panorama nazionale per aver snellito la procedura di fornitura delle protesi acustiche a carico del sistema sanitario nazionale: «La classe politica abruzzese - spiega Menzietti - ha mostrato grande sensibilità in questo senso. Grazie alle norme contenute nell’Ordinanza n 60 del 15 maggio 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid) sono stati individuati percorsi semplificati di erogazione e accessibilità per tutte le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa».

Una mano tesa, sottolinea Menzietti, a tantissimi assistiti «che spesso, a causa delle lungaggini burocratiche, aggravate dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, non riuscivano a vedersi garantito un tempestivo accesso alle nuove forniture o al rinnovo delle stesse. Un motivo in più per risolvere un problema che altrimenti sarà destinato a peggiorare visto il rischio di nuovi aumenti dei casi di Covid. Non possiamo permetterci di rimanere isolati dai nostri affetti, dai nostri cari, dal lavoro e dall’istruzione. Basta veramente poco, un semplice e rapido controllo dell’udito, per evitare, risolvere o prevenire questi problemi».

