Riscontri positivi per il corso su cavo orale e sport: “La formazione è la leva del cambiamento”

Riscontri positivi per il corso di educazione continua in medicina su "Cavo orale e sport", che si è tenuto nella mattinata di sabato 8 luglio all’Auditorium Petruzzi. L’evento è stato introdotto dai saluti istituzionali dell’onorevole Guerino Testa, del vice sindaco Gianni Santilli, dell’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli e del presidente Opes Terenzio Rucci. Santilli ha ricordato i suoi trascorsi da sportivo e la volontà, in qualità di assessore alla pubblica istruzione, di portare questi eventi anche all’interno delle scuole.

“La formazione è la leva del cambiamento”, ha affermato la dottoressa Ceccagnoli, mentre la dottoressa Cardone ha aggiunto: “La salute della bocca fa parte di quella dell’organismo e la salute dell’organismo porta a quella della bocca, così come una giusta attività sportiva ed una giusta alimentazione concorrono alla salute dell’individuo. Sono lieta di aver organizzato quest’evento che, grazie ad interventi all’insegna della pluridisciplinarità, ha trasmesso la rilevanza delle azioni di prevenzione. L’evento di oggi ha centrato l’obiettivo evidenziando come la salute orale e la performance sportiva possano influenzarsi reciprocamente”.

Focolai infettivi a livello orale, malocclusioni o parafunzioni masticatorie potrebbero, infatti, incidere sull’attività sportiva e comprometterne i risultati. Allo stesso tempo la pratica sportiva causa alterazioni biologiche in tutto l’organismo, andando ad influenzare l’equilibrio dell’ecosistema orale, potendo produrre o facendo degenerare patologie già conclamate. Grazie alla partecipazione di rinomati professionisti del territorio, ma anche dell’università di Torino e di Bergamo, sono stati trattati tutti i fattori che possono essere d’aiuto per completare il lavoro eseguito in ambito sportivo: la corretta prevenzione, un adeguato trattamento della patologia e dei traumi, un’anamnesi accurata nella visita agonistica, un corretto piano alimentare e i giusti integratori durante le gare.