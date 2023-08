'Avis Beach Day' al lido La Vongola per promuovere la donazione del sangue

Sensibilizzare alla donazione del sangue con un evento sulla spiaggia. È ciò che organizza l'Avis di Pescara per domenica 6 agosto allo stabilimento "La Vongola", dalle ore 10 alle ore 18, quando si terrà l'Avis Beach Day. Come spiega la stessa associazione in una nota, "abbiamo pensato - in collaborazione con il lido "La Vongola" - di trascorrere una giornata al mare all’insegna del divertimento in spiaggia con giochi, animazione, gadget e tanto altro. Vi aspettiamo per gustare insieme l’estate, senza però perdere mai di vista l’importanza di donare sangue… anche in questo periodo festaiolo".

L'Avis precisa che "queste giornate non devono perdere lo spirito ludico e aggregante, fondamentali aspetti della bella stagione, ma allo stesso tempo devono servire per lanciare messaggi importanti in tema di donazione del sangue. Facciamo tutti insieme la nostra parte e ringraziamo anche chi vorrà darci uno spazio per comunicare questa che è una necessità fondamentale. Mai abbassare la guardia", conclude l'Avis, dando appuntamento a tutti a "La Vongola". Per info: 320/9186805 - 085/2934219 - segreteria@avispescara.com.