Visita ispettiva del Pd e il M5s a "La Rupe" di Civitella, Blasioli: "Si facciano le verifiche sui requisiti di sicurezza"

Sulle condizioni del canile "La Rupe" di Civitella Casanova il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli chiederà “oggi stesso (venerdì 10 novembre) al servizio Veterinario della Asl e alla direzione regionale Sanità di verificare se le condizioni della struttura rispettino o meno i requisiti minimi prescritti dalla legge regionale e quindi se le criticità riscontrate siano pregiudizievoli per l’attività o risolvibili con semplici adeguamenti”.

È lui stesso a riferirlo al termine del sopralluogo fatto nella struttura, il primo di quelli annunciati nelle strutture della provincia, insieme ai capigruppo comunali del Pd e del M5s Piero Giampietro e Erika Alessandrini e il consigliere comunale del Movimento Paolo Sola. Una visita fatta, fa sapere, perché nonostante la richiesta fata alla Asl il 26 ottobre con cui chiedeva di visionare l'esito dei sopralluoghi fatti nei canili dal 2021 a oggi, nulla sarebbe arrivato. Quindi la decisione di farli in prima persona con il supporto delle guardie zoofile partendo proprio dalla struttura che dovrà ospitare i cani di via Raiale quando il canile chiuderà. Cosa che dovrà avvenire entro il 31 dicembre e su cui va avanti lo scontro con i vertici di Palazzo di Città. Scontro inaspritosi dopo la manifestazione che le associazioni, a partire dalla Lega del Cane che il canile lo gestisce, hanno organizzato il 4 novembre in piazza Salotto.

Che avesse avanzato la richiesta di avere la documentazione relativa agli esiti dei sopralluoghi fatti dalla Asl nei canili a partire dal 2021, Blasioli lo aveva comunicato alla stampa il 3 novembre quando con i consiglieri comunali del centrosinistra era intervenuto nella vicenda. Quei documenti però, torna a lamentare, non sono arrivati fino con la “Asl che continua a non fornirmi la documentazione pretesa, richiamando la necessità di presunte autorizzazioni ed equiparandomi in sostanza a un comune cittadino”, afferma il consigliere regionale.

“Accompagnati con disponibilità da una delle responsabili, abbiamo potuto prendere visione della struttura, delle condizioni dei box e degli altri spazi in dotazione. Sul rispetto degli standard di sicurezza preferisco non pronunciarmi, rimettendomi alle osservazioni di Marialuisa D’Olimpio e Paola Sargiacomo, le due guardie zoofile che stamane hanno condotto l’ispezione esibendo grande professionalità e conoscenza della materia”, aggiunge facendo capire e affermando poi che criticità sarebbero state riscontrate. Cosa facile da evincere laddove, nel riferire del sopralluogo, Blasioli aggiunge: “abbiamo appreso inoltre come l’ultimo sopralluogo della Asl sia avvenuto il 2 novembre, guarda caso proprio qualche giorno dopo la mia richiesta di accesso agli atti. A questo punto, sulla base della relazione redatta dalle due guardie zoofile, chiederò oggi stesso (venerdì 10 novembre) al servizio Veterinario della Asl e alla direzione regionale Sanità di verificare se le condizioni della struttura rispettino o meno i requisiti minimi prescritti dalla legge regionale. E quindi se le criticità riscontrate siano pregiudizievoli per l’attività o risolvibili con semplici adeguamenti”.

Per quanto riguarda la richiesta documentale fatta alla Asl è bene ricordare che la richiesta sull'esito dei sopralluoghi riguarda oltre al canile ci Civitella Casanova, anche quelli di Popoli e Montesilvano. L'obiettivo è capire, e le ragioni sono facili da immaginare, se vi siano in altre strutture condizioni simili a quelle che hanno portato alla chiusura di via Raiale.