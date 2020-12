Vaccini antinfluenzali, in Abruzzo somministrate 218 mila dosi su 250 mila consegnate alle Asl

In Abruzzo sono state somministrate 218 mila dosi di vaccino antinfluenzale sulle 250 mila consegnate alle varie Asl.

Questi sono i dati presentati questa mattina, mercoledì 9 dicembre, dall'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, e dal direttore del relativo dipartimento, Claudio D'Amario, in commissione Vigilanza riguardo alla campagna di vaccinazione.

A richiedere il passaggio in commissione erano stati i consiglieri di centrosinistra allo scopo di avere chiarimenti in merito alla segnalazione di ritardi negli approvvigionanti del vaccino e nella fase di distribuzione.

«Al due dicembre», afferma l'assessore Verì, «sono state somministrate 218mila dosi di vaccino in tutta la regione, al netto delle 250mila consegnate alle Asl». D'Amario e Pierluigi Galassi, ascoltato in qualità di responsabile del procedimento della gara di acquisto dei vaccini, hanno affermato che il processo di approvvigionamento è partito a giugno e che le dosi previste erano in linea con le stime fatte dalle Asl.

«Abbiamo avuto problematiche nel chiudere la gara», spiega Galassi, «le aziende farmaceutiche contattate non avevano le disponibilità a causa di una richiesta nazionale molto superiore rispetto al normale. Ho cercato nonostante tutto di reperire il maggior numero possibile di dosi».