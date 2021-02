Marsilio sui vaccini anti Covid: "Dal governo ci aspettiamo le dosi richieste"

La Regione Abruzzo si aspetta di ricevere dal governo il numero di dosi di vaccino anti Covid-19 (Coronavirus) richieste.

Ad affermarlo è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi 13 posti letto di terapia sub intensiva nell'ospedale di Chieti.

«Se la tesi è che dove c'è la variante che sta circolando in maniera più diffusa, moltiplica contagi e potrebbe addirittura mettere a rischio il piano vaccinale, bisogna adottare provvedimenti tra cui accelerare e incrementare la vaccinazione, come ha richiesto l'Umbria e bene ha fatto la mia collega Tesei, va detto che noi abbiamo la stessa situazione almeno a Chieti e Pescara»m, dice Marsilio, «se da parte del Governo e del commissario ci fossero le condizioni per soddisfare la richiesta di chi sostiene questa tesi che condividiamo, cioè che aumentare vaccinazione nei luoghi dove è più grave il virus è opportuno, è chiaro che l'Abruzzo rientrerebbe in questo piano».