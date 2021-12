Coronavirus, l'assessore Verì: "A favore della vaccinazione volontaria e consapevole"

«Sono a favore della vaccinazione Covid-19 volontaria e consapevole».

A parlare all'Adnkronos è Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute.

«La nostra regione ha centrato ottimi risultati di copertura vaccinale, anche in assenza dell'obbligo», dice la Verì, «ribadisco la mia posizione fortemente a favore della vaccinazione consapevole e volontaria. Nel caso il Governo dovesse introdurre l'obbligo vaccinale, ci adegueremo prontamente, come abbiamo sempre fatto per ogni indicazione ricevuta finora».