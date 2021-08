Al via le attività dei tirocini di inclusione sociale del Comune

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, aggiungendo che i diversamente abili saranno impegnati in questa prima parte del progetto nel Carrefour di via Misticoni

Nel pomeriggio di oggi 10 agosto inizieranno i tirocini di inclusione sociale del Comune di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, aggiungendo che i diversamente abili coinvolti saranno in servizio al Carrefour di Pescara, nell'ambito del progetto realizzato con l’associazione di Volontariato Diversuguali Ets.

L'obiettivo è l'inclusione, l'autonomia, la riabilitazione e il superamento delle situazioni di difficoltà che condizionano la vita dei ragazzi diversamente abili:

“Il tirocinio è un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento ed è riservato a persone con disabilità e abbiamo dapprima pubblicato un bando e poi intessuto relazioni con ditte e imprese e aziende che si erano mostrate interessate e disponibili. Contemporaneamente gli uffici hanno lavorato per la individuazione dei destinatari secondo i criteri che regolavano la graduatoria prevista. Il Tirocinio è previsto per almeno sei mesi, per 15 ore settimanali, con possibilità di proroga."

Anche nell'ecospiaggia recentemente inaugurata, ricorda l'assessore, sono presenti come custodi ragazzi diversamente abili impegnati in prima persona nella gestione del chiosco, dei servizi e, in parte, nella manutenzione.