Testa replica a Blasioli sull'emendamento per l'asse attrezzato: "Al disfattismo rispondiamo con i risultati"

Il deputato pescarese di Fratelli d'Italia Guerino Testa, replica alle dichiarazioni del consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli sulla questione degli emendamenti per inserire nella legge di bilancio i fondi per gli indennizzi degli espropri dell'asse attrezzato Chieti - Pescara. Blasioli aveva fatto sapere che il contenzioso è ancora aperto in quanto anche l'emendamento del senatore D'Alfonso era stato bocciato assieme a quello di Testa, e quindi il problema trentennale degli indennizzi non era stato risolto:

“Blasioli non perde occasione per rivestire il ruolo di ‘giudice’ delle sentenze nefaste, oltre ad avere la necessità di seminare pessimismo e disfattismo. Il tutto, dopo aver passato interi lustri senza muovere un dito per risolvere il trentennale problema dell’asse attrezzato o, se lo ha fatto, solo in maniera inconcludente con le solite tante parole e pochi fatti. Solo grazie al lavoro di questo governo regionale si è arrivati a una soluzione, che è ormai dietro l’angolo, nonostante Blasioli auspichi evidentemente un esito negativo. Si tratta solo di avere la pazienza di attendere pochi giorni o al massimo poche settimane per individuare lo strumento e il veicolo adatti."

Testa ha ricordato che il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e la delegazione parlamentare stanno lavorando con le strutture competenti del Governo e dei due ministeri interessati (Ministero delle infrastrutture e Ministero dell'Economia):

"Torno a ribadire come nessuno, neanche Blasioli, abbia mai lontanamente prefigurato una soluzione così radicale e semplice allo stesso tempo, di come finalmente si arriverà a dare nuovo slancio all’importante zona industriale della val Pescara, e rinnovo la mia fiducia nella definitiva conclusione del percorso parlamentare a tutto vantaggio dell’intero territorio regionale”.