Test Covid gratis in Abruzzo per donne e bambini vittime di violenza

Per le donne e bambini vittime di violenza presi in carico dai centri antiviolenza e case rifugio abruzzesi, scattano i test sierologici e antigenici per il Covid gratuitamente. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì assieme alla presidente della commissione pari opportunità della Regione D'Agostino. La stessa presidente ha ringraziato l'assessore e il direttore del dipartimento sanità regionale D'Amario per aver accolto questa proposta che allarga la platea dei beneficiari dei test per la ricerca del contagio da Coronavirus.

Con questo provvedimento, donne e bambini saranno sottoposti a test molecolari, antigenici e sierologici in laboratori pubblici e privati, se sono vittime di violenza presi in carico dalle strutture di assistenza abruzzesi.