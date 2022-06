Stpo all'uso delle colombe "nuziali": il consiglio comunale chiede l'ordinanza al sindaco

Passa l'ordine del giorno avanzato dal consigliere comunale Paolo Sola (M5s) con cui si chiede al sindaco di firmare un'ordinanza che vieti il volo di colombe e qualunque altro utilizzo improprio di animali in occasione di matrimoni, feste e fiere cittadine.

La proposta è arrivata in consiglio comunale dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi quando sette colombe sono state liberare subito dopo un matrimonio celebrato a Palazzo di Città. Quattro di queste sono state recuperate (due delle quali ferite) grazie all'Enpa e la volontaria e attività Elena Pesce, altri volontari e le guardie giurate volontari del wwf Abruzzo. Delle altre tre non si è più avuta notizia e il timore è che siano morte perché, è stato più volte spiegato dalle associazioni e i volontari, incapaci di vivere in libertà essendo cresciute in cattività e dunque facili prede, ad esempio, di gabbiani e altri uccelli più grandi. I quattro esemplari recuperati sono stati tutti portato al centro recupero animali selvatici di Pescara ed è lì che sono stati presi in cura.

E' stato quindi Sola con il Movimento 5 stelle a raccogliere l'appello perché il sindaco prendesse l'impegno di sottoscrivere un'ordinanza per porre fine “a questo scempio”, sottolinea Sola. Un segnale importante per iniziare a lavorare ad una vera e propria rivoluzione culturale, che parta da piccoli gesti di consapevolezza: dalla formazione e dall'informazione, partendo dalle scuole e dai bambini, per sviluppare empatia e sensibilità. Una società più vicina agli animali, non potrà che essere una società più 'umana'”.