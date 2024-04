Stazioni come centri erogazione servizi: a Popoli Terme il progetto Fs prosegue spedito [FOTO]

Si stanno ultimando i lavori di manutenzione straordinaria degli ambienti già dati in comodato d'uso alla Croce Rossa di Popoli Terme che ospiteranno uno sportello per i servizi sociali e i corsi di formazione per operatori e volontari, ma molto è stato già fatto per fare la stazione ferroviaria Vittorito-Popoli un vero e proprio centro di erogazione dei servizi come previsto dal progetto Fs presentato ufficialmente a Roma alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Una presentazione cui ha partecipato anche il sindaco Moriondo Santoro collegato dalla stazione Popoli-Vittorito insieme al direttore lavori direzione stazioni Rfi Pierluca Dello Russo, e i medici dei laboratori che saranno a disposizione della cittadinanza.

Sono venti i comuni italiani sotto i 15mila abitanti dove il progetto “Stazioni del Territorio” sarà realizzato. In cinque, tra cui quella abruzzese, è tutto già in stato avanzato perché scelti come scali pilota. Tutte realtà che fanno parte dei crateri sismici del 2009 e del 2016.

I lavori vanno avanti sì nella stazione abruzzese, ma in realtà la stessa è stata già La stazione è stata riqualificata e restituita alla cittadinanza con nuovi servizi e funzioni. Il fabbricato viaggiatori è stato completamente ristrutturato: atrio, sala di attesa in cui sono state create postazioni di lavoro con prese elettriche per consentire di ricaricare dispositivi elettronici, due spazi destinati ad ambulatori medici e centro di ascolto con psicologi e uno destinato alla farmacia. È stato installato, inoltre, un defibrillatore per interventi di primo soccorso.

Saranno quindi sottoscritte convenzioni tra Rfi e il Comune per la gestione ed esecuzione dei lavori nelle aree esterne: saranno posizionate, a cura dell’Amministrazione Comunale, stalli e colonnine per la ricarica di biciclette elettriche. Inoltre, il Comune si occuperà dei lavori per l'ampliamento dell'attuale parcheggio installando una pensilina fotovoltaica, mentre all'ingresso è già stato posizionato un Amazon Locker.

Quello messo in campo è un progetto partito anche dallo studio realizzato dal Policy observatory della Luiss school of government in collaborazione on il gruppo Fs “Piccole stazioni: un tempo novo per i borghi” da cui è emerso che per il 78 per cento degli intervistati risiedere in un borgo offra una migliore qualità della vita rispetto alla città. Un interesse dimostrato dal 39 per cento dei giovani tra i 18 e i 34 anni che ha valutato la possibilità di trasferirsi proprio in uno i questi. Una tendenza che però si scontra, anche questo è emerso, con alcune sfide come l'accesso ai servizi, la connettività e le opportunità di lavoro.

Oltre alla stazione Vittorito-Popoli Terme stazioni pilota son anche Urbisaglia-Sforzacosta, Matelica, Antrodoco Centro e Baiano di Spoleto. Queste le altre coinvolte: Sesto Calende (Varese), Arona (Novara), Gemona del Friuli (Udine), Camogli (Genova), Diano Marina (Imperia), Passignano sul Trasimeno (Perugia), Piazza al Serchio (Lucca), Loreto (Ancona), S. Gavino Monreale (Sud Sardegna), Golfo Aranci (Sassari), Tropea (Vibo Valentia), Maratea (Potenza), Cesano di Roma (Roma), Sant'Agata di Militello (Messina), San Marcellino – Frigano (Caserta).



All'incontro svoltosi a Roma erano presenti anche il commissario alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il segretario generale Anci Veronica Nicotra, l'amministratore delegato del gruppo Fs Luigi Ferraris, l'amministratore delegato e direttore generale Rfi Gianpiero Strisciuglio, il direttore della Luiss school of government e condirettore dello stesso Giovanni Orsina.