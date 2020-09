Sopralluogo della commissione comunale nel cantiere in viale Marconi: "A breve verranno recuperati i 50 posti auto"

Realizzare il prima possibile 50 posti auto a piazza Unione, per sostituire quelli cancellati con il progetto del nuovo tracciato per i bus su viale Marconi, il cui cantiere procede speditamente ma che comunque crea disagi ai commercianti e residenti della zona. Sopralluogo questa mattina da parte delle commissioni comunali competenti in viale Marconi all'altezza di piazza Unione, alla presenza di presidenti Foschi e Pastore. L'obiettivo è che l'ufficio tecnico e l'assessore Albore Mascia portino in commissione la variante progettuale per realizzare i nuovi stalli, con i lavori che stanno procedendo velocemente e che hanno già interessato la rotatoria:

In sostanza la rotatoria è stata aperta ed è stata realizzata una corsia di marcia interna dove transiteranno esclusivamente i mezzi pubblici, mentre le auto continueranno a transitare a destra e a sinistra della rotatoria. Contemporaneamente l’impresa si è già spostata verso sud, con la realizzazione di isole salvagente, che per ora servono ad aiutare i pedoni nell’attraversamento, offrendo loro un punto di sosta e che successivamente potranno essere impiegate anche per la discesa dei passeggeri dai bus; e ora si sta già lavorando sulla rotatoria all’incrocio tra via Marconi-via Da Vestea, e sulla rotatoria all’incrocio tra via Marconi e via Corradino D’Ascanio.

Per tutti gli attraversamenti saranno sistemati semafori intelligenti i cui lavori avverranno di notte per creare meno disagio possibile alla viabilità. I presidenti hanno ricordato che il progetto è stato ereditato dalla giunta di centrosinistra che il giorno prima delle elezioni comunali approvò in giunta la delibera per il nuovo tracciato.

E quel progetto prevede purtroppo la cancellazione di oltre 96 posti auto sul lato monte della stessa via Marconi, previsione che, dopo mesi di incontri tecnici e riunioni, abbiamo in qualche modo compensato con la realizzazione di posti per la sosta auto alternativi lungo tutto il percorso.

Pastore e Foschi evidenziano come non sia pensabile attendere la fine del cantiere per quell'intervento, oltre ad alcuni problemi di viabilità per la circolazione stradale evidenziati dai consiglieri Rapposelli e Petrelli, riguardanti la seconda delle due canne di circolazione ovvero per chi deve svoltare a sinistra in via Conte di Ruvo dove potrebbero formarsi code ed ingorghi nelle ore di punti.

A questo punto riconvocheremo tutto il team di lavoro fra venti giorni innanzitutto per verificare i dettagli della variante sulla sosta e per capire come si intenda agire sulla mobilità generale, inevitabilmente colpita da un cantiere e da un progetto che stiamo cercando di correggere in ogni modo nell’interesse esclusivo del territorio Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.