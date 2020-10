Sul sito del Comune di Pescara arriva la sezione dedicata ad eventi e cultura

Arriva la sezione dedicata agli eventi culturali ed alle richieste per privati ed associazioni sul sito del Comune di Pescara. Lo ha fatto sapere la presidente della commissione cultura Peschi, aggiungendo che si tratta di un importante passo avanti per favorire i cittadini alla partecipazione con un'incisiva attività d'informazione.

Non ci saranno solo gli eventi organizzati nelle strutture comunali come l'Aurum, il museo Colonna, il circolo Aternino ma anche lo spazio online per la modulistica necessaria per privati, enti ed associazioni interessate ad acquisire informazioni sulle procedure pubbliche. La presidente Peschi:

