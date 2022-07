Il sindaco De Collibus sullla quercia da abbattere a Moscufo e sulla nuova rotatoria: "Il progetto è di competenza dell'Anas"

Il sindaco di Moscufo Claudio De Collibus, da noi interpellato, ha voluto fare alcune precisazioni in merito al contestato progetto della nuova rotatoria lungo la Ss 151 al centro di polemiche da parte dei cittadini che la definiscono pericolosa e inutile, e da parte degli ambientalisti che hanno tenuto anche un flash mob nella giornata di ieri, 8 luglio, sul posto per chiedere di non abbattere una quercia storica che si trova proprio nel punto dove dovrebbe essere realizzata la rotatoria.

Il primo cittadino ha spiegato che le polemiche sollevate sono indirizzate sostanzialmente al mittente sbagliato: il Comune, infatti, non ha competenza sul progetto che invece è stato realizzato da Anas, ente che ha la competenza sulla strada statale 151. L'amministrazione comunale ha semplicemente ceduto un piccolo tratto di via Sardegna all'Anas necessario per il progetto della nuova rotatoria e dunque non ha ideato e poi approvato il piano per realizzare la modifica all'attuale assetto della strada statale.

Ricordiamo che anche il Conalpa si era schierato con i cittadini e gli ambientalisti in merito all'abbattimento della quercia, parlando di un possibile atto gravissimo considerando che l'albero ha più di 80 anni.