A Silvi partono i lavori per la nuova "Passeggiata sul mare" con panchine e verde a ridosso della spiaggia

Partono i lavori a Silvi marina per la realizzazione del primo lotto della "Passeggiata sul mare", nel tratto fra piazza Ideal e lido Malibù. Lo ha fatto sapere l'assessore Giuseppina Di Giovanni, aggiungendo che si tratta di un percorso pedonale ull'arenile demaniale marittimo dove saranno posizionate panchine, realizzata la pubblica illuminazione e piantumate essenze arboree ogni 15 metri all’interno del camminamento

Va subito chiarito, a scanso di equivoci, che la progettazione dell’opera ha avuto come obiettivo primario il rispetto dell’ambiente, come dimostrano i nulla osta ottenuti da tutte le autorità ed uffici competenti. Il sottofondo calpestabile sarà realizzato con materiale drenante tipo ecocompatibile certificato. Il camminamento avrà una larghezza di mt. 3,50 e sarà realizzato, a due metri di distanza dalle recinzioni prospicienti l’arenile, con massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosità, di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche, e sarà affiancato da un cordolo in Cis ribassato e posto a raso con la pavimentazione avente funzione di delimitazione della passeggiata. La lunghezza complessiva del tracciato del primo stralcio è di circa 281 metri con una interruzione tra i lidi Malibù e Serenella."

La pavimentazione è di pregio in massetto monolitico e in biostrasse con alte prestazioni, comfort e sicurezza sopportando sbalzi di temperatura importanti, dal gelo al caldo torrido. La pavimentazione Biostrasse, inoltre, ripartisce a "piastra" i carichi trasmessi dal piano viabile, che risulterà poco sollecitata a vantaggio di una maggiore stabilità e durata nel tempo. Il sindaco Andrea Scordella ha aggiunto:

"L’amministrazione comunale nella realizzazione di questa importante opera ha voluto che fossero garantiti la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Avevamo promesso che avremmo offerto ai cittadini e ai turisti la possibilità di godere di una passeggiata, sia pure a tratti per via delle insormontabili interferenze che si trovano lungo il percorso, le stesse che non hanno consentito di realizzare sull’arenile demaniale marittimo la pista ciclabile. Superati i tanti lacci e lacciuoli burocratici, siamo riusciti a trovare il necessario finanziamento e a dare inizio ai lavori previsti in un progetto rispettoso delle precise e rigorose indicazioni che l’amministrazione aveva fornito”.