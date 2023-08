Tutto pronto a Silvi per l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo polivalente in piazza Colatriani

Si terrà venerdì 25 agosto alle ore 17 in piazza Colatriani l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo polivalente. Presenti il sindaco Andrea Scordella assieme all'assessore Beta Costantini. Inizialmente l'inaugurazione doveva tenersi il 22 agosto ma è stata rinviata per il lutto cittadino dopo la morte di Giulio Alberto Pacchione.

I lavori dell’opera, progettata da Cristina Astolfi, hanno interessato la sistemazione della pavimentazione mediante fresatura per eliminare dissesti, buche e asperità sul fondo e la posa in opera di una pavimentazione in resina poliuretanica, adatta per le attività sportive all’aperto, sulla quale sono state segnate, con colorazioni differenti, le linee dei campi di basket, calcio a 5 e volley e posizionati i canestri, la rete del pallavolo, e le porte di calcio rimovibili. Al posto della balaustra è stata posizionata una recinzione alta 6 metri per proteggere il campo da atti vandalismo e possibili danni, nel corso elle attività sportive, da parte dei palloni a cose e persone. Il sindaco Scordella:

“Siamo soddisfatti per la realizzazione di questa opera, che fa parte di una serie di interventi già in atto sul territorio comunale, tanto attesa dai nostri ragazzi e dagli abitanti della zona. Il campo polivalente che

inaugureremo martedi pomeriggio è un’opera da me fortemente voluta quando, all’epoca della progettazione e del finanziamento, mantenevo la delega allo Sport. Ringrazio gli amministratori, i consiglieri incaricati e gli assessori allo sport che mi hanno affiancato e portato avanti questa impresa che ritengo qualificante per Silvi e per l’amministrazione comunale. La sua costruzione è stata possibile grazie al cofinanziamento di 100.000 euro da parte della Regione Abruzzo. Migliorare le strutture sportive, realizzarne delle nuove e favorire le libere attività sportive per le persone di ogni età restano obiettivi primari del nostro programma”. L'assessore Costantini:

“Sono davvero felice di consegnare alla città questa bella struttura sportiva, realizzata anche grazie a chi mi ha preceduto nel mio attuale incarico”. Subito dopo il taglio del nastro, alcune società sportive locali si esibiranno in brevi dimostrazioni nelle diverse discipline sportive.