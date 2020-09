Sgombero alloggio popolare in via Rimini, Forconi: "Le regole valgono per tutti"

Il consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi commenta il blitz interforze scattato ieri in via Rimini con l'esecuzione di uno sfratto per sgomberare un alloggio popolare, occupato da una coppia abusiva che ha opposto resistenza. Queste le parole di Forconi:

"Le regole valgono per tutti e non possono essere fatte deroghe alla legge e al codice penale e di procedura penale. Dopo 5 ore di trattativa, la famiglia di una determinata etnia ha accettato di tornare dai propri parenti e il neonato versa in condizioni perfette".

Il consigliere comunale Forconi conclude il suo intervento respingendo con forza al mittente "le accuse di nazismo, fascismo e razzismo", e promette: "Non ci fermeremo".