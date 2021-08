Scuola, Pd: “Organizzarsi per il rientro, garantire sicurezza e lezioni in presenza” 

Il Pd e i Giovani Democratici della Provincia di Pescara si attivano per il rientro a scuola delle studentesse e degli studenti. Saverio Gileno della segreteria Pd, che aveva ideato un tavolo di lavoro al Comune di Pescara durante la passata amministrazione, ritiene “urgente che si convochi il tavolo di Coordinamento per il trasporto pubblico scolastico. Un gruppo di lavoro che coinvolga la Tua, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta degli studenti, la Prefettura, il Comune di Pescara e gli Istituti superiori della città, per coordinare mezzi ed orari al fine di garantire un accesso ordinato e sicuro alle scuole”.

“Accogliamo quindi positivamente il vertice prefettizio convocato per l'organizzazione dei trasporti scolastici e confidiamo nella migliore soluzione per assicurare il servizio pubblico a tutti gli studenti pendolari nel naturale rispetto delle norme di sicurezza anti Covid”, aggiunge Lorenzo Marinari, segretario provinciale dei Giovani Dem.

Per Maria Ida D'Antonio, responsabile Scuola del Pd provinciale, “il tema del rientro a scuola è complesso. Grazie alle vaccinazioni e al Green Pass, la frequenza a scuola in presenza sarà e dovrà essere maggiore, per questo bisogna affrontare e risolvere il tema del trasporto pubblico per garantire la sicurezza degli studenti, degli operatori della scuola e delle famiglie”.