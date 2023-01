La replica di Santilli sui controlli nelle mense: "Fondi ottenuti in ritardo ma le verifiche sono state comunque effettuate"

Nessun disagio per i bambini per quanto riguarda la qualità e la corrispondenza dei servizi e pasti forniti dalle mense scolastiche. A dirlo il vicesindaco di Pescara Gianni Santilli, da noi contattato in merito alla questione della mancanza della nomina del tecnico preposto al controllo sui servizi offerti dall'azienda che si occupa di fornire i pasti nelle mense scolastiche comunali. Ieri, 30 gennaio, la questione era finita in consiglio comunale con l'interrogazione urgente presentata dal capogruppo del Pd Piero Giampietro che aveva evidenziato come, dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, non ci sia stata la nomina della figura che si occupa di verificare la corrispondenza fra quanto servito dalla società e quanto stabilito nel contratto. Una mancanza grave per il consigliere e capogruppo d'opposizione alla quale ha risposto già Santilli in aula:

"Come ho spiegato già durante la seduta del consiglio comunale, abbiamo ricevuto in ritardo i fondi stanziati per questo capitolo di spesa, ovvero la nomina di un tecnico addetto al controllo dei servizi forniti per le mense. Non appena abbiamo ricevuto la somma, a fine dicembre, abbiamo proceduto alla nomina. Fino al 30 giugno dunque ci sarà il tecnico preposto che verificherà la coerenza fra quanto servito e quanto stabilito per contratto con l'azienda. Comunque, ci tengo a sottolineare che per i bambini e le loro famiglie non c'è stato comunque alcun problema. La dottoressa Di Zio, infatti, del Comune, ha effettuato i controlli da settembre a dicembre nel periodo in cui la figura del tecnico era vacante".

Ricordiamo che l'appalto per le mense scolastiche comunali andrò a bando in primavera: fino al 30 giugno rimarrà a gestire il servizio l'attuale società che si è occupata negli ultimi anni della refezione scolastica. Con il nuovo anno, ci sarà il passaggio al nuovo gestore e fino ad allora sono esclusi aumenti delle tariffe, come ci aveva spiegato qualche settimana fa lo stesso Santilli.