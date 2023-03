I saldi estivi in Abruzzo inizieranno a partire dal 6 luglio: ufficializzata la data

I saldi estivi, nei negozi abruzzesi, partiranno dal 6 luglio. Lo ha ufficializzato la Regione Abruzzo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele D'Amario. La data è arrivata al termine della riunione della commissione commercio della conferenza delle Regioni spiega l'assessore:

L’indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale, nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale. In questa sede, è importante sottolineare che la data del 6 luglio è stata condivisa con le associazioni di categoria del commercio”. I commercianti che intendono partecipare ai saldi dovranno darne comunicazione al Suap del proprio comune e dovranno ovviamente rispettare tutte le normative vigenti per quanto riguarda la trasparenza delle promozioni.

Ricordiamo che da anni il mondo del commercio solleva la questione della data troppo anticipata dei saldi rispetto al termine delle stagioni, che secondo i commercianti danneggerebbe il settore in quanto porterebbe di fatto ad una svendita quando vi sono ancora mesi della stagione in oggetto, portando i consumatori a non acquistare merce all'inizio della nuova stagione preferendo l'attesa di qualche settimana per la possibilità di acquistare gli stessi capi a prezzi sensibilmente inferiori.