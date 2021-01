Al via la riqualificazione di via Caduti per Servizio, Masci: "Una trasformazione totale" [FOTO]

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della zona ovest della città, ed in particolare a Fontanelle. Il sindaco Masci, infatti, ha compiuto un sopralluogo in via Caduti per servizio dove sono già visibili i primi interventi:

Questa è la nuova via Caduti per Servizio: pavimentazione in marmo, asfalto, strisce pedonali, illuminazione, isole ecologiche. Una trasformazione totale degli spazi pubblici nella periferia ovest di Pescara, a confine con San Giovanni Teatino. Per noi la frase "le periferie al centro" non è uno slogan, ma un impegno da rispettare.

Ricordiamo che nell'ambito della riqualificazione delle periferie, sono stati intercettati fondi dal Masterplan che permetteranno di eseguire interventi anche importanti in diverse zone della città, fra cui appunto Fontanelle e Rancitelli. Entro qualche settimana partirà anche il cantiere per il completamento della prima parte della strada pendolo.