Mercati coperti, alla consigliera Zamparelli (FdI) il compito di rilanciarli: l'incarico affidatole dal sindaco

“In considerazione del tuo apprezzatissimo impegno nel pervenire a risultati importanti per questa città e in riconoscimento delle tue competenze messe in mostra in più occasioni, ti chiederei di coordinare le attività finalizzate al rilancio dei mercati coperti di proprietà comunale”. Parole di stima quelle che il sindaco Carlo Masci rivolge alla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli cui ufficialmente, in affiancamento al lavoro che lo stesso primo cittadino e l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese portano avanti sul tema, affida l'incarico di coordinamento per le attività che interesseranno la riqualificazione sia del mercato di via dei Bastioni che quello di piazza Muzii.

“Sono felice della stima che mi ha dimostrato il sindaco e per l'opportunità che mi sta dando l'assessore Cremonese con cui dal 2019 – dichiara a IlPescara Zamparelli – lavoro su tutti i progetti. L'obiettivo è ridare vita a questi due mercati rionali nella convinzione che siano il cuore pulsante della città”. Un lavoro che, aveva avuto modo di riferire lo stesso Cremonse annunciando l'ormai imminente ritorno del mercato dei Colli nella sede originaria, i due hanno sempre condotto insieme e che ora per la consigliera finita poche settimane fa nella bagarre del partito dopo la destituzione da capogruppo, anche un'affermazione personale.

Le idee chiare sembra averle su quello che deve essere il futuro dei due mercati e l'obiettivo è far sì che vivano durante tutta la giornata dando una risposta importante, se così sarà, anche agli esercenti e in questo caso in particolare a quelli di piazza Muzii che questo appello, nel chiedere interventi seri sulla struttura perché rifiorisca sia dal punto di vista strutturale che economico, lo hanno lanciato da tempo. Richieste che vertono proprio sulla volontà di poter lavorare tutto il giorno diventando punto di riferimento sia come mercato classico, sia come luogo di ristoro, socialità e convivialità.

“Sul mercato di via dei Bastioni – fa quindi sapere Zamparelli – c'è già un progetto di riqualificazione con cui ho lavorato insieme al consigliere Massimo Pastore. Risistemeremo i box, faremo lavori elettrici e idraulici, sistemeremo i bagni e faremo tutto il necessario per renderlo più accogliente e avere una maggiore offerta capace di tornare ad attrarre avventori”. Un mercato per il quale, sottolinea, il bando di affidamento è già pronto e attende solo di essere pubblicato. Anche per quanto riguarda piazza Muzii, aggiunge “stiamo predisponendo un bando per sistemare il piano inferiore. E' necessario affidare tutti i box perché quel mercato deve funzionare tutto il giorno. Per quanto riguarda il piano superiore come già detto dal sindaco proposte ci sono e ora stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Siamo certi – conclude – che sia questo che il mercato di Porta Nuova possano tornare a vivere e farlo nel migliore dei modi, non solo economicamente, ma anche come luoghi d'incontro”.

“Nel rispetto dei ruoli istituzionali – scrive quindi il sindaco nella nota inviatale - e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa in tutte le delicate fasi che contraddistinguono la problematica sopra evidenziata ti prego pertanto di voler dare la tua disponibilità ad affiancare il sindaco e l'assessore al ramo con il comune obiettivo della piena riuscita e per un coinvolgimento diretto e continuativo. Ti ringrazio sin d'ora per quanto vorrai e potrai fare nella certezza di poter fare affidamento su di te come una risorsa preziosa di questa amministrazione quale ti considero”.

Nel ribadire l'apprezzamento per le parole espresse Zamparelli fa dunque sua la richiesta e, assicura che il suo impegno sarà massimo per centrare gli obiettivi che ci si è prefissati.