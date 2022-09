Anche il presidente Marsilio ricorda la Regina Elisabetta II

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, esprime il suo cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II d'Inghilterra deceduta a 96 anni ieri, giovedì 8 settembre.

Queste le parole espresse da Marsilio: «La scomparsa della Regina Elisabetta addolora il mondo intero. A nome personale e della giunta, porgo il cordoglio ufficiale della Regione Abruzzo. Nella sua vita è stata protagonista di importanti momenti storici e non ha tralasciato l’interesse e la vicinanza con il popolo abruzzese. Su tutto voglio ricordare la sua donazione personale alla Croce rossa italiana, passando per la Croce rossa britannica, in occasione del terremoto che nel 2016 aveva colpito il Centro Italia».