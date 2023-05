Il ministro Salvini al Comferr: "Per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma non ci sono i numeri"

“Non ci sono numeri che supportano l'investimento Roma-Pescara, non ci sono e non ci saranno né passeggeri né merci”. Suonano come un vero e proprio stop al progetto del raddoppio ferroviario le parole che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini avrebbe rivolto ad una delegazione del Comferr, il comitato cittadino di Brecciarlo e Manoppello che si oppone al progetto Rfi. A riportare la notizia è ChietiToday.

Parole che il ministro avrebbe pronunciato in un incontro avuto con i rappresentanti del comitato e cioè Hermo D'Alfonso, Gianni Di Labio e Francesco Papa a margine degli appuntamenti teramani per il sostegno ai candidati sindaci alle amministrative del 14 e del 15 maggio. Il Comferr ha colto l'occasione per spiegare a Salvini le ragioni della battaglia iniziata a gennaio 2022 sottolineando “

le gravi sciocchezze politiche e progettuali che in Abruzzo si vorrebbero attuare sulla pelle dei cittadini di due piccole comunità, Brecciarola e Manoppello”.

Che le criticità ci fossero il ministro in realtà lo aveva detto già a dicembre 2022, ma nell'ultimo incontro avuto con il presidente della Regione Marco Marsilio era stato quest'ultimo ad assicurare che proprio da Salvini e dal ministro Fitto era arrivata la conferma del finanziamento.