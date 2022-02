Presutti (Pd): "Dov'è finito il progetto di prolungamento dell'asse attrezzato?"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Presutti solleva dubbi sull'utilizzo dei 15 milioni destinati al prolungamento dell'asse attrezzato nel Porto di Pescara alla luce del progetto presentato. Lo “smezzamento” dei fondi, così come stabilito dall'amministrazione, rischia, sostiene Presutti, di andare contro la destinazione che agli stessi ha dato il ministero. Quella che si dovrebbe realizzare, afferma dopo aver sollevato la questione in Commissione, “non è una sistemazione della viabilità interna a Pescara, ma una connessione strategica al sistema autostradale Adriatico-Tirreno”.

Il consigliere ricorda quindi che tutto nasce dai fondi Masterplan per un progetto nato per accompagnare lo sviluppo del Porto con la realizzazione di quello nuovo e dunque il suo potenziamento turistico e in parte commerciale, attraverso “un'infrastruttura viaria che dovrebbe supportare lo sviluppo intermodale come dice la stessa espressione 'asse attrezzato'. Se andiamo a vedere il progetto, che magari andrà bene a ministero e Anas, si smezza il finanziamento per cui 8 milioni saranno destinati a fare un bel viale con l'ampliamento di via Andrea Doria di un metro e 40 centimetri, lo spazio di uno sportello, e la riqualificazione delle vie vicine, e già questa cosa ci chiediamo come possa avere una valenza intermodale; la somma restante servirà invece all'abbattimento dello svincolo a trombetta che è una cosa di grande interesse per coloro che hanno i terreni da quelle parti – incalza Presutti – ma che non si capisce perché debba avvenire con fondi pubblici visto che quello svincolo porta alla variante 16 che non è l'asse attrezzato”.

“La domanda che mi pongo - conclude il consigliere Dem - è se qualcuno si sia chiesto se questo progetto è stato concepito in corrispondenza dell'obiettivo ministeriale in merito all'utilizzo di quei fondi”.