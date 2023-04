Entro l'estate via ai lavori di riqualificazione di piazza Alessandrini e del Mediamuseum: l'annuncio del sindaco Masci

C'è il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Alessandrini e del Mediamuseum ed entro l'estate dovrebbero partire i lavori per la sua sistemazione. L'annuncio lo ha fatto il sindaco Carlo Masci sulla sua pagina social nella nuova rubrica da lui lanciata “Il sindaco risponde”.

Verde, acqua, una nuova disposizione delle aiuole con al centro il monumento ai caduti presente nella piazza e una illuminazione notturna che la valorizzi. Questo in sintesi quello che si vede dal progetto che Masci mostra alla telecamera. L'occasione per lui anche per fare il punto sull'iter seguito per arrivare alla sua definizione e dunque il tempo trascorso da quando l'amministrazione ha ottenuto il milione e 900mila euro frutto di un finanziamento del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

“Siamo arrivati alla fine di un percorso molto articolato partito circa due anni fa con intenzione di riqualificare una piazza e un edificio pubblico che non venivano interessati da interventi da circa 40 anni – esordisce il sindaco -. La piazza si trova in condizioni di grande degrado. Due anni fa abbiamo partecipato al bando pnrr per un milione e 900 mila euro di riqualificazione della piazza e dell'edificio prospiciente dove c'è il Mediamusum, un museo importante per la città. Ottenuto il finanziamento è stato dato l'incarico ai professionisti che hanno redatto il progetto preliminare definitivo e ora quello esecutivo. Nel mentre – sottolinea Masci - hanno dovuto ottenere le autorizzazioni a cominciare da quella della soprintendenza dei beni paesaggistici e ambientali perché qualsiasi intervento sulle piazze monumentali ha bisogno di specifiche autorizzazioni: della soprintendenza e di altri enti interessati e che si ottengono attraverso le conferenze dei servizi”.

“Questa – prosegue – è una piazza cui sono molto legato non solo perché prima c'era tribunale io svolgo professione di avvocato, ma soprattutto perché è dedicata ad Emilio Alessandrini morto nell'adempimento del suo dovere ucciso da un commando di prima linea. Dobbiamo sempre ricordare eroi del nostro tempo coloro che hanno sacrificato loro vita per rendere la nostra migliore”.

Quindi l'avvio dei lavori. “Dopo la verifica del progetto esecutivo potrà partire il bando di gara. Entro fine aprile realisticamente si avvierà la procedura che sarà completata entro giugno. Subito dopo potranno partire i lavori quindi nel periodo estivo così porremo fine ad un degrado che dura da decenni e torneremo a valorizzare una piazza importante della nostra città”.