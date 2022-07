Stabilizzazione precari, Verì al medico del 118 che ha iniziato lo sciopero della fame: "Fiduciosi: si arriverà ad una soluzione"

L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì si dice fiduciosa perché presto si giunga ad una soluzione per stabilizzare il personale del 118 convenzionato a tempo indeterminato. Un messaggio chiaro che l'assessore rivolge al dottor Nando Del Giovane che ieri ha iniziato lo sciopero della fame davanti all'ospedale di Pescara. “

"La Regione ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa nazionale, perché la gestione dei pubblici dipendenti è di competenza esclusiva dello Stato , per la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato, tanto che ad oggi sono decine le assunzioni perfezionate o in corso da parte delle Asl”, sottolinea Verì. “Come amministrazione regionale – aggiunge Verì – ci siamo occupati anche di situazioni come quella del dottor Del Giovane, medico del 118 convenzionato a tempo indeterminato. Il consiglio aveva approvato una specifica norma di legge per estendere la stabilizzazione anche a queste tipologie di contratti, ma come è noto a tutti i consiglieri regionali, quella norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta”. Nel frattempo, però, sottolinea, del tema si sta occupando la Commissione salute nazionale, su sollecitazione delle Regioni, tutte alle prese con le gravi difficoltà a reclutare personale sanitario per l’emergenza urgenza.

“Siamo fiduciosi – conclude l'assessore regionale – che si arriverà in tempi ragionevoli ad una soluzione condivisa che possa rispondere sia alle legittime aspettative del dottor Del Giovane e di chi si trova nella sua stessa situazione lavorativa, sia soprattutto del sistema sanitario regionale, che ha necessità di poter disporre di personale sanitario esperto e formato per la gestione delle emergenze”.