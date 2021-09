Il capogruppo Udc Pignoli dopo le auto a fuoco ai Colli: "Cittadini preoccupati, servono più controlli"

Maggiori controlli nelle ore notturne da parte delle forze dell'ordine e turni notturni e serali per la polizia municipale in modo da pattugliare in modo capillare il territorio. La richiesta arriva dal consigliere e capogruppo al Comune dell'Udc Massimiliano Pignoli, che commenta il rogo che la notte di sabato 25 settembre ha distrutto due camper e una Porsche in strada Pandolfi a Pescara Colli.

Secondo Pignoli, al di là dei risultati delle perizie che dimostreranno se si tratta o meno di un atto doloso, i cittadini sono preoccupati per l'ennesimo rogo avvenuto nelle ultime settimane:

"L’episodio non sarebbe da sottovalutare perché un incendio mette sempre a rischio l’incolumità pubblica e se anche questa volta non fosse stato per il pronto intervento dei vigili del fuoco, i danni sarebbero potuti essere maggiori. Per questo chiedo che si mettano in campo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine sopratutto nelle ore notturne visto che questi episodi si verificano sopratutto in queste ore, e in particolare una sorveglianza, seppur discreta in alcuni quartieri come quello dei Colli che, proprio per la sua estensione spesso è luogo di episodi come quello accaduto l’altra notte."

Il Comune, secondo Pignoli, deve prendere in considerazione l'ipotesi di utilizzare alcuni agenti di notte, assieme al resto delle forze dell'ordine con particolare attenzione per la fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino.