Il consigliere M5s Pettinari sulla palazzina acquistata dalla Asl in via Rigopiano: "Dopi 6 anni ancora nell'abbandono"

Dopo 6 anni di battaglie la palazzina acquistata dalla Asl in via Rigopiano, e pagata 2,8 milioni a fronte di 900 mila euro pagati appena due anni prima da un privato, resta abbandonata e inutilizzata. La denuncia arriva ancora una volta dal consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Pettinari del M5s, che sottolinea come l'operazione verità su quella transazione e su quello spreco di denaro pubblico gli sia costata anche 50 mila euro da pagare all'ex presidente della Regione.

Ma oggi, a distanza di sei anni, nulla è cambiato e dunque ora è venuto il momento di rimediare e utilizzare questo bene. Più volte il M5s ha ribadito che gli uffici della Asl potevano essere ospitati in altri immobili, e dunque l'acquisto era inutile, e il tempo ha dato ragione ai pentastellati ripete il consigliere Pettinari, considerando che ancora oggi quella struttura è inutilizzata:

Questa palazzina è a due passi dall’ospedale Covid e dalla struttura ospedaliera del Santo Spirito il ché la renderebbe utilizzabile, dal momento che è di proprietà della Asl, come supporto dell’ospedale stesso per ospitare, magari, anche tutti quei servizi non ospedalieri che si trovano all’interno del nosocomio di Pescara.

Sul fronte degli sprechi, Pettinari torna sulla questione dell'elisuperficie dell'ospedale, inutilizzata dopo l'acquisto di un nuovo elicottero a causa di una perizia errata sul peso, smentita successivamente da altri documenti: