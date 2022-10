Pettinari (M5s) chiama a raccolta i cittadini per una manifestazione contro i disservizi del pronto soccorso

Una manifestazione di protesta pacifica per i disservizi cronici che si registrano davanti al pronto soccorso di Pescara. Ad organizzare il sit-in è Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5s e vicepresidente del consiglio, che torna sulla questione delle problematiche registrate nella nuova struttura sanitaria dopo il caso del giorno di San Cetteo, 10 ottobre, quando si registrarono oltre 100 accessi in poche ore mandando in tilt il sistema di gestione. Appuntamento alle 10,30 sabato 15 ottobre davanti all'ingresso del pronto soccorso:

“La Asl di Pescara è nel caos e dobbiamo far sentire la nostra voce. Sabato tornerò a denunciare importanti criticità che mi sono state segnalate dai cittadini e al mio fianco ci saranno persone che racconteranno le proprie disavventure all’interno delle strutture della sanità pubblica abruzzese. E’ importante esserci per far sentire la nostra voce e chiedere con fermezza un intervento concreto e immediato per risolvere questi annosi problemi. Contestualmente dimostreremo la nostra solidarietà a medici, infermieri e Oss che ogni giorno, con forza e grande senso del dovere, portano avanti il servizio all’utenza nonostante tutto”.

Anche la consigliera del gruppo misto Sara Marcozzi aveva chiesto un intervento immediato della Regione per risolvere le criticità che vanno avanti fin dall'apertura del nuovo pronto soccorso, con l'assunzione immediata di personale.