Il consigliere Pettinari contro il bilancio approvato dalla maggioranza in Regione: "Scritto male e con troppi tagli"

Duro affondo al consiglio regionale da parte del consigliere del M5s Pettinari, che parla di un bilancio al buio senza alcuna trasparenza sui capitoli di spesa, e che porta tagli lineari senza una visione per il futuro. Il bilancio, secondo il vicepresidente del consiglio regionale, sarebbe anche pieno di errori ed incongruenze messe in evidenza dai revisori dei conti.

Per Pettinari, l'assenza di trasparenza sulle voci di spesa in bilancio è un atto gravissimo che non permetterà all'opposizione di sapere da dove partono e dove arrivano i fondi.

I ritardi gravano anche sul pagamento dei contributi a fondo perduto promessi alle imprese a seguito delle chiusure legate all’emergenza Covid. Il centrodestra aveva promesso che entro le festività natalizie sarebbero state finanziate 11mila istanze. Invece ho scoperto che su 46mila domande, le aziende che hanno ricevuto il bonifico sono 3613. Questo perché la ragioneria a un certo punto chiude e dal 15 dicembre le banche non accettano più i mandati di pagamento. Tutto slitterà quindi a metà del mese di gennaio. Sono state create solo false aspettative a danno dei cittadini abruzzesi che attendono questi fondi da sei mesi

Tagli in arrivo sul sociale, trasporto pubblico, cultura e sviluppo economico spiega il consigliere, nessun capitolo di investimento sugli ospedali minori, mancando sia il piano sanitario che la rete ospedaliera, necessari per fare investimenti sull'edilizia sanitaria e per procedere alle riqualificazioni dei nosocomi penalizzati

Penso agli ospedali pescaresi di Popoli e Penne ridotti all’osso. Penne, in particolare, è carente di personale, di primariati, non ha una autonomia finanziaria: un ospedale ridotto a poco più di un ambulatorio. Sempre in tema sanitario non ci sono fondi destinati ai distretti sanitari di base, somme che dovrebbero servire per ristrutturare gli edifici che li ospitano, spesso fatiscenti e poco funzionali. Inoltre, nonostante ci siano strutture pubbliche, acquistate e lasciate in abbandono, per i distretti sanitari continuiamo a pagare lauti affitti ai privati. In ultimo, nonostante la gravissima mancanza di ecografi nelle nostre Asl, il bilancio non dedica alcun fondo a riguardo

Tagli anche sul fronte del sociale, con un dimezzamento dei fondi per la non autosufficienza e per gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica, compresi gli sfratti.

Infine non si intravede alcun intervento a favore dei dipendenti del Ciapi. Nulla si fa per dare una mano ai precari della giustizia, anch’essi danneggiati a causa dell’emergenza Covid, si erano fatte delle promesse puntualmente non rispettate. Nessun ristoro per gli operatori delle mense e una sottrazione di fondi ai danni di alcune leggi che lo stesso centrodestra aveva promosso: la legge sugli anziani vittima di truffe e quella per i genitori separati e divorziati

Pettinari infine evidenzia come i revisori dei conti abbiano evidenziato una scrittura piena di errori e incongruenze, fra cui la mancanza del fondo vincolato a copertura delle perdite delle società partecipate e non sono contabilizzati i flussi inerenti gli strumenti derivati della Regione.