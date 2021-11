Il sindaco Perazzetti sui vaccini anti Covid a Città Sant'Angelo: "Situazione decisamente migliore rispetto ad un anno fa"

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, interviene in merito alla situazione pandemica nel comune angolano facendo un paragone fra i dati del 2 novembre 2020 e quelli odierni. Perazzetti evidenzia come un anno fa c'erano 37 positivi e 4 ospedalizzati con tendenza ad una netta crescita.

"Oggi, 2 novembre 2021, contiamo solo 4 positivi, di cui 2 dello stesso nucleo familiare e tutti sono a casa. È completamente un’altra storia. I vaccini, come vedete, funzionano. Nelle ultime settimane, stiamo vedendo una crescita dei casi ma le ospedalizzazioni, per fortuna, restano bassissime e stabili. Uno specchio della realtà che dovrebbe far capire quanto sia importante la prevenzione, la vaccinazione e il mantenere alta l’attenzione. Non dimentichiamoci che, oggi, ci sono molte meno restrizioni e i dati sono molto incoraggianti. Continuiamo a combattere questa battaglia così vinceremo la guerra contro il Covid19."