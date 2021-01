L'attacco dei consiglieri regionali Pd alla Regione: "Ristoratori abbandonati dalla giunta Marsilio"

La maggioranza di centrodestra in Abruzzo ha abbandonato i ristoratori, che non hanno di fatto ottenuto alcun contributo dalla giunta Marsilio. Duro affondo dei consiglieri regionali Pd Pepe e Paolucci, in merito alla questione dei fondi da stanziare per la categoria dei ristoratori, duramente colpita dalla pandemia e dalle restrizioni.

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro fra diversi assessori regionali, il presidente Marsilio e i rapresentanti di categoria e secondo Pepe e Paolucci ancora una volta sarebbero emersi i gravi ritardi da parte dell'esecutivo regionale, con i dipendenti e le famiglie che non avrebbero ricevuto ancora le casse integrazioni passate:

Ed anzi questa maggioranza ha agito compatta schierandosi unita nel rigettare la proposta di costituire un fondo di solidarietà di 1 milione di euro per la ristorazione regionale che avevo personalmente proposto, insieme ai colleghi di centrosinistra, con emendamento specifico. Questo, nel linguaggio italiano vocato alla chiarezza, si chiama: “stato di abbandono del settore”! Ma non basta. Viene ora comunicato ai ristoratori, durante la riunione promossa in Regione, che per le imprese non vi saranno ristori regionali a fondo perduto conseguenti alle chiusure novembre/dicembre e che dunque la categoria non verrà sostenuta dalla Regione Abruzzo a guida centrodestra contro l’irrimediabile perdita di fatturato.

Di fatto, specificano i consiglieri, il settore non ha beneficiato nè delle risorse del Cura Abruzzo 1 e 2 ne di altre risorse regionali e addirittura il presidente Marsilio avrebbe proposto la concessione di mutui garantiti dalla Regione, un'ipotesi che secondo i consiglieri del Pd sarebbe pericolosa provocando un ulteriore indebitamento per chi è già in grave crisi di liquidità.

Una beffa, secondo Pepe e Paolucci, di fronte ad una maggioranza che avrebbe elargito una somma consistente per un singolo operatore del settore facendo riferimento a Niko Romito: