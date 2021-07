Il pd provinciale organizza un incontro per la questione del futuro del liceo Marconi

Il Pd provinciale, con il vice segretario Leila Kechoud, ha organizzato per mercoledì 28 luglio alle 10,30 nella sala figlia di Iorio della Provincia di Pescara un incontro con le parti in causa coinvolte nella questione dell'abbattimento dello storico edificio del liceo Marconi di Pescara, per fare il punto della situazione e capire quale futuro attende per il prossimo anno scolastico i circa 1400 studenti, professori e personale Ata che frequentano i vari indirizzi dell'istituto.

Secondo il Pd, sarebbe stato realizzato un pastrocchio politico e amministrativo senza fine, frutto di un'improvvisazione senza precedenti con l'immobilità e incertezza a un mese dalla ripresa delle attività lavorative del personale scolastico e dei docenti.

Saranno presenti fra gli altri Alessandra Bianco Dsga del Liceo Marconi, Francesca Cantagallo e Vittoria D’Antonio, studentesse e rappresentati d'istituto e del comitato studenti, Alberto D’Ilario, firmatario dell'esposto-denuncia contro la Provincia di Pescara, Serena Isidoro genitore e rappresentante del Comitato Quo Vadis, i consiglieri provinciali del Pd e il capogruppo Pd al Comune di Pescara Pietro Giampietro.