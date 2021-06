I consiglieri del Pd attaccano la giunta Masci sul cantiere in viale Marconi: "Lavori e disagi senza fine"

Un cantiere infinito che provoca costanti disagi ai città a causa dei capricci della giunta Masci. Nuovo attacco del centrosinistra all'amministrazione comunale in merito al cantiere in viale Marconi partito il 3 agosto 2020 e che si doveva concludere a maggio 2021, sottolineano i consiglieri comunali Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli dopo la seduta della commissione controllo e garanzia convocata dall'opposizione per avere tempi certi in merito alla chiusura del cantiere.

"Assente, come troppo spesso accade, il dirigente Fabrizio Trisi che è anche il direttore dei lavori, né il responsabile del servizio né il responsabile unico del procedimento sono stati in grado di dire quando si completerà il cantiere anche perché non è stata neppure formalizzata alcuna proposta di variazione del progetto, come invece annunciato più volte nelle scorse settimane.

Emerge con tutta chiarezza dunque che mentre i cittadini e i commercianti aspettano, nessun passo avanti è stato fatto. Ad agosto 2020, come emerge dalle dichiarazioni, la giunta Masci aveva annunciato i lavori con 3 corsie ma poi, poche settimane fa, ha annunciato un presunta variazione con l’inserimento di quarta corsia senza specificare altro né spiegando le ripercussioni sul trasporto pubblico e sui parcheggi. "

Secondo il centrosinistra, la giunta Masci sta lasciando nell'incertezza i residenti e commercianti di via Benedetto Croce, che aspettano di capire se sarà istituito il senso unico, e dunque la giunta ha il dovere di indicare subito tempi e scadenze per la liberazione della strada dal cantiere.