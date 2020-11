Santilli risponde a Giampietro sul parco dello sport: "L’area verde è aperta al pubblico"

Dopo la denuncia odierna del consigliere comunale del Pd Giampietro sulla chiusura del parco dello sport, l’assessore ai parchi Santilli gli risponde in maniera perentoria: "L’area verde è aperta al pubblico".

L’assessore parla di "notizie false" e "solita delirante esternazione" da parte di Giampietro, precisando che la zona in questione "è sanificata" mentre sono "soltanto i campi sportivi interni" a essere "indisponibili a causa del Covid e delle disposizioni del governo di Roma". Giampietro, secondo Santilli, farebbe "finta di non sapere che la verità - che invece ben conosce - è un’altra":

"Una bufala in piena regola – aggiunge Santilli – perché il parco dello sport è al contrario regolarmente accessibile, come è facile constatare. Inviterei Giampietro a mettersi d’accordo con se stesso prima di parlare, visto che egli stesso aveva preso parte alla commissione consiliare in cui si è parlato anche del parco dello sport".