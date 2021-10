Nel Parco Florida sbarca il progetto di apicoltura del Club Service del Soroptimist [FOTO]

Presentato il progetto di "Agricolgura Green" promosso dal dal Club Service del Soroptimist che si terrà nel parco Florida di Pescara, e che coinvolgerà i bambini della scuola elementare di via Regina Elena, il Comune di Pescara, la cooperativa il Bosso e un'impresa di apicoltura, l'azienda 3 Croci di Cepagatti. L'iniziativa, presentata dal presidente della commissione Ambiente del Comune Ivo Petrelli, ha una duplice valenza ovvero da un lato informare i bambini sul ruolo strategico delle api e insegnando a coltivare anche piante utili, dall'altro la riqualificazione sociale del parco Florida.

Presenti le sorelle del Soroptimist, con il Presidente Petruzzi, Cristian Moscone della Cooperativa Il Bosso e una giovane apicoltrice dell’Azienda 3 Croci-Fattoria didattica, titolare di un’arnia didattica, oltre agli studenti

delle elementari di via Regina Elena. I bambini sono stati coinvolti direttamente realizzando un'aiuola che hanno zappato e confinato innaffiando i semi piantati di essenze gradite alle api, che rischiano l'estinzione.

"Ma non basta perché l’iniziativa ha anche un ulteriore risvolto all’interno del Parco Florida, sotto il profilo sociale e di ordine pubblico: la promozione di progetti di riqualificazione ambientale con la presenza quotidiana dei bambini ci aiuta a popolare in modo sano l’area verde che rappresenta un giacimento prezioso nel cuore del centro residenziale della città purtroppo salito troppe volte alla ribalta per fenomeni di degrado e di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività viva, costante e continua promossa dal Soroptimist con il coinvolgimento di aziende del territorio e di associazioni ambientaliste ci aiuta a trasformare quel parco in un luogo di cultura naturale in cui i bambini non limitano a giocare, ma imparano giocando, favorendo l’esclusione di eventi e soggetti che nulla hanno a che vedere con tali tipologie di attività che al mattino vedono protagonisti gli studenti e al pomeriggio è possibile estendere alle famiglie."

Ora, conclude Petrelli, si sta valutando l'ipotesi di estendere il progetto anche ad altri istituti scolastici come quello di via Milite Ignoto che ha già chiesto di partecipare.