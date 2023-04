Entro l'estate Cerratina avrà la palestra all'aperto: sarà realizzata nel parco Sergio Di Sante

Manca poco alla bella stagione e prima che l'estate Cerratina (Pianella) potrebbe veder realizzata la sua palestra all'aperto e sarà realizzata nel parco intitolato a Sergio Di Sante “indimenticato protagonista della vita sportiva”. Ad annunciarlo è il sindaco Sandro Marinelli: su questo progetto saranno investiti 35mila euro dei fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

“Tra i tre parchi presenti sul territorio – spiega il primo cittadino – è quello più idoneo ad accogliere un sistema di attrezzi per l'attività motoria in grado di offrire ai cittadini di ogni età la possibilità di svolgere attività sportiva in maniera sicura e completa e soprattutto in un ambiente sano e protetto. Questo investimento, unitamente al bando al quale abbiamo partecipato come partner delle associazioni locali per intercettare ulteriori risorse da destinare al miglioramento dei campi – conclude -, consentirà alla struttura dì porsi all’avanguardia dell’offerta sportiva della zona”.

Ad esprimere soddisfazione e riferire che prima dell'estate si immagina di poter completare i lavori dando piena fruibilità alla palestra che sarà a disposizione di tutti i cittadini è l'assessore con delega allo sport Rombe Aramini. L'intenzione, conferma, è quella “di poter essere pronti proprio nel periodo nel quale c'è maggiore domanda di attività all'aperto. Stiamo lavorando sempre al massimo”.