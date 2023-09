La giunta di Silvi punta a realizzare un nuovo campo di calcio 5 regolamentare nell'ex villaggio del Fanciullo

Approvato dalla giunta comunale di Silvi la delibera per aderire all'avviso pubblico della Regione per realizzare interventi destinati ad opere e attività nell'ex villaggio del Fanciullo.

Il progetto, la prevede la realizzazione di un campo di calcio a 5 regolamentare di 42 metri di lunghezza per 25 metri di larghezza e di un campo per bocce. Il sindaco Andrea Scordella:

“La proposta di realizzazione rientra tra gli interventi di realizzazione di opere destinate a spazi pubblici nonché ad attività collettive, a verde pubblico e parcheggi.

Come tipologia di intervento consiste sostanzialmente nell’ammodernamento e nel rinnovo del campetto da calcio preesistente, nonché nella realizzazione di dotazioni per un nuovo campo da bocce. Il campo sarà realizzato nel rispetto del regolamento della Federazione italiana giuoco calcio, sia per le dimensioni che per la struttura e gli arredi permanenti. Questa opera è un altro tassello del mosaico che porremo per la realizzazione di strutture sportive e luoghi all’aperto dove svolgere liberamente attività motorie”. L'assessore Lucian Di Marco ha aggiunto:

“Il campo di calcio a 5 per la tipologia che sarà adottata sarà realizzato con le caratteristiche che garantiranno l’omologazione ufficiale della struttura sportiva come campo abilitato dalla Figc, dove si potranno svolgere anche campionati e tornei ufficiali per le sue dimensioni regolamentari, la qualità e le dimensioni degli arredi permanenti, il manto erboso artificiale e la recinzione alta sei metri. L’area di gioco sarà dotata di un manto in erba sintetica drenante alta 60 mm, costituito da una speciale fibra con particolare forma a due sezioni combinate e legate, non ritorte, con ispessimento centrale di rinforzo a diamante, atte a garantire elevatissima resistenza, resilienza e durata nel tempo. La fibra, che richiederà poca manutenzione, sarà composta di speciali polimeri che riducono sensibilmente i coefficienti di abrasione e di rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un immediato ritorno delle fibre in posizione verticale, garantendo un perfetto rimbalzo e rotolamento del pallone”.